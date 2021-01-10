اليوم السابع
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"نيوم": أعمال البناء فى مشروع "ذا لاين" ستكون هذا العام وانتهاء العمل 2030

الأحد، 10 يناير 2021 09:24 م
"نيوم": أعمال البناء فى مشروع "ذا لاين" ستكون هذا العام وانتهاء العمل 2030 مشروع نيوم
كتب أحمد عرفة

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قال أنتوني فيفس كبير تنفيذيي التطوير الحضرى لنيوم، إن مشروع "ذا لاين" رد على مشاكل البشر ضد البيئة، موضحا أن سر "ذا لاين" يكمن بتوفير العمل لليد العاملة وحماية الطبيعة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف كبير تنفيذيي التطوير الحضري لنيوم،: لن تحتاج للتنقل في مشروع "ذا لاين" حيث كل شيء متاح بالقرب منك، موضحا أن مشروع "ذا لاين" سيوفر 380 ألف فرصة عمل.

وتابع كبير تنفيذيي التطوير الحضري لنيوم، أن مشروع "ذا لاين" سيخلق وظائف وسيساعد في نمو الاقتصاد السعودي، لافتا إلى أن أعمال البناء في مشروع "ذا لاين" ستكون هذا العام وسينتهي العمل به 2030.

 

 


نيوم

السعوديه

كبير تنفيذيي التطوير الحضري لنيوم

ذا لاين

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