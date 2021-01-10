نقابة أطباء الدقهلية تنعى الطبيب رقم 55 المتوفى نتيجة إصابته بكورونا

الدقهلية - شريف الديب

نعت نقابة الأطباء بالدقهلية، الطبيب رقم 55 المتوفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وقد نعى الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، الدكتور محمد البيلى أخصائى أمراض القلب فى مستشفى دكرنس العام، بعد وفاته اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وقد أشار نقيب الأطباء إلى إصابة الدكتور البيلى منذ فترة بالفيروس، بعد ظهور الأعراض عليه، وتم احتجازه داخل مستشفى العزل، بعد أن تم احتجازه داخل مستشفى الصدر بالمنصورة بعد تدهور حالته الصحية.

وأشار نقيب الأطباء إلى ارتفاع أعداد شهداء الدقهلية من الطاقم الطبى إلى 55، يذكر أن قائمة الشرف لشهداء كورونا من الدقهلية شملت كلا من:

1‐ د. عبد اللطيف دبور - أخصائى المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام

2‐ د. عبد الرحيم إبراهيم شرف الدين - استشارى النسا والولادة بمستشفى أجا المركزى

3‐ د. يوسف صبرى المزين - أخصائى الجراحة بمستشفى دميره المركزى

4‐ د. طارق حسين مخيمر - أخصائى الأنف والأذن بمستشفى زين بالكويت

5- د. سونيا عبد العظيم عارف

6‐ د. سامى مخلص - مدير صحة المنزلة السابق

7‐ د. على هويدى - مدير حميات شربين سابقا

8- د. أحمد الزفتاوى - استشارى أمراض الصدر بمستشفى صدر المنصورة سابقا

9- د. أحمد يحيى - استشارى العظام بمجمع الملك فيصل بالطائف بالسعودية

10- د. زكريا المتولى نعيم - استشارى الأطفال بمستشفى المنصورة الدولى سابقا

11- أ.د أيمن الدسوقى - أستاذ أمراض الباطنة

والجهاز الهضمى والكبد بجامعة المنصورة

12- د. سلوى فرحات - استشارى الحميات ورئيس قسم العزل بمستشفى المطرية

13 - د. رزق أحمد عبد الله - أخصائى أمراض النساء والولادة

14 - د. السيد رشدى محجوب - مدرس جراحة المخ والأعصاب

15- د.محمد عوض المليجى - استشارى الجراحة بمستشفى أجا

16- د. محمد عيد - استشارى الجراحة بمستشفى المنصورة العام القديم

17 - د. على المرسي - استشارى أمراض النساء والتوليد بمستشفى المنزلة المركزى

18 ‐ د. عبد الوهاب السعدنى - استشارى الأطفال ورئيس قسم الأطفال بمستشفى المنصورة الدولى

19- د. جميل عطالله يوسف - استشارى أطفال بميت غمر على المعاش

20- د. خيرى مسعد - استشارى أمراض باطنة ورئيس قسم الباطنة سابقا مستشفى نبروه

21 - الدكتور عبد العزيز بندق - استشارى أمراض الباطنة بعيادة الفردوس الشاملة بالتأمين الصحى بالمنصورة

22- الدكتورة وجنات توفيق - استشارى ورئيسة قسم القلب بمستشفى المنصورة التخصصى (العام القديم)

23- د. أيمن حسين ناصف - استشارى الباطنة بمستشفى أجا المركزى

24- د. صالح العواد - مفتش مكتب الصحة بأجا سابقا

25 - محمد حسن عيسى - أخصائى أمراض القلب

26- الدكتور طارق عبد العزيز - مدرس واستشارى التخدير بجامعة المنصورة

27- الدكتور محمد عبد الغنى - استشارى الأنف والأذن ومدير مستشفى نبروه سابقا

28- د. مصطفى السيد عبده - أخصائى أمراض القلب

29- د. ذكى سعد السرى - مفتش صحة المنزلة سابقا

30- أ.د نبيل جاد الحق - أستاذ جراحة الجهاز الهضمى بكلية طب المنصورة

31- دكتور محمد نبيه - استشارى التخدير بمستشفى الجمالية المركزى

32- دكتور محمد الديب - استشارى بنك الدم

33- دكتور السيد عبد اللطيف نصر - مدير مستشفى شبراهور سابقا

34- د. محمد السعيد - أخصائى الطوارئ فى مستشفى دكرنس التام

35- د. محمد جوده - طبيب حر بميت غمر

36- د. محمد العسيلى - استشارى أمراض الباطنة بمستشفى السنبلاوين العام

37- الدكتور أيمن رمضان - أخصائى الأشعة بمستشفى السنبلاوين العام

38 - الدكتور / حسن جابر - رئيس قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى شربين المركزى

39 - د. كمال ميخائيل جرجس - استشارى الجراحة بمستشفى المنصورة العام القديم

40- جمال وفيق - استشارى النسا والتوليد بمستشفى المنصورة العام القديم سابقا

41- د. طارق الجمل - استشارى أمراض الباطنة ونائب مدير مستشفى المنصورة الجامعى سابقا

42- الدكتور عبد العزيز أحمد عتمان - استشارى الباطنة بمستشفى السنبلاوين سابقا

43- د. محمد سلطان - رئيس أقسام الجراحة بمستشفى دكرنس سابقا

44- الدكتور أحمد الباز - استشارى أمراض الباطنة ومدير وحده الجنينة سابقا

45- د ماجد ميخائيل - استشارى أمراض الباطنة بمستشفى طلخا سابقا

46 - د. مصطفى الحسانين - مدير عيادات التأمين الصحى بشربين سابقا

47- د. محمد.عباس - مدير وحدة الحساينة بإدارة دكرنس الصحية

48 - د. عاطف عزت - استشارى الأمراض النفسية بالسنبلاوين

49- د. ياسمين زين العابدين - استشارى الجلدية بمستشفى ميت غمر العام

50- الدكتور فايز فهمى نوار - استشارى الجراحة بمستشفى ميت غمر

51- دكتور حسنى سعد نصار - استشارى الأطفال

52 - جمال مصطفى مطر - استشارى الجراحة بمستشفى ميت غمر

53- الدكتور محمد عبد المنعم - أخصائى الباطنة

54- محمد طلبة عباس - استشارى الجراحة العامة نائب مدير مستشفى ميت غمر بالمعاش