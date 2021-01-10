ناشطون سوريون: طائرة مسيرة مجهولة تقصف منشأة نفطية شمال سوريا

كتب : أحمد علوى

أفاد ناشطون سوريون، بتعرض منشأة نفطية واقعة قرب مدينة الباب شمال سوريا، ضمن منطقة سيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، لهجوم من قبل طائرة مسيرة مجهولة الهوية.

وكانت قوات تركية ومليشيات إرهابية مسلحة تابعة لأنقرة جددت القصف الصاروخى الاربعاء على بلدة عين عيسى الواقعة بريف الرقة الشمالى السورى، وأكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن القصف الصاروخى من قبل القوات التركية،استهدف مخيم عين عيسى وقرية معلق بريف عين عيسى ضمن الريف الشمالي لمحافظة الرقة، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما أن رتل تركي جديد دخل إلى الأراضي السورية مكون من 25 آلية عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمالي إدلب، واتجه نحو المواقع التركية في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي .