اليوم السابع
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نائب محافظ بورسعيد يتابع مشروع الإسكان الإجتماعى بحى المناخ

الأحد، 10 يناير 2021 07:37 م
نائب محافظ بورسعيد يتابع مشروع الإسكان الإجتماعى بحى المناخ محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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قام المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد بجولة اليوم الأحد لتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى "أبراج الحاسب الآلى"، وكذلك تفقد أبراج الاسكان الاجتماعى خلف ميدان الصيادين بحب المناخ، ورافقه خلال الجولة مسئولو جهاز تعمير سيناء والشركة المنفذة للاعمال والإنشاءات.

ووجه نائب المحافظ  الشركة المنفذة للمشروع بتكثيف الأعمال الجارية بالموقعين وإنهاء كافة الأعمال المتبقية طبقا للبرنامج الزمني للمشروع، كما طالبها بإنجاز المبانى على درجة عالية من الكفاءة وذلك تمهيدا لتسليم المشروعات لمستحقيها فى أقرب وقت .

 


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