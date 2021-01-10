نائبة بايدن: ملتزمون بمعالجة قضايا تؤثر على النساء أصحاب البشرة السوداء

كتب محمد سعودي

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، التزام إدارة جو بايدن بمعالجة القضايا التي تؤثر على النساء من ذوات البشرة السوداء، خاصة فيما يتعلق بالتفاوت في الأجور والمرتبات.

وكتبت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عبر حسابها الشخصي على تويتر :"خرجت النساء السود هذا الأسبوع للمساعدة في انتخاب القس وارنوك وجون أوسوف، ولكن يجب أن نفعل أكثر من شكرهم، أنا وجو بايدن ملتزمون بمعالجة القضايا التي تؤثر بشكل على النساء السود، بما في ذلك التفاوت في الأجور ومعدلات الوفيات بين الأمهات".



كامالا هاريس عبر تويتر

وفي وقت سابق، نجح الديمقراطيون في الفوز في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ في جورجيا، حيث أعلن المرشح الديمقراطى جون أوسوف المتنافس على عضوية مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا،، فوزه بالمقعد فى مواجهة السيناتور الجمهورى ديفيد بيردو حيث تصدر عليه أوسوف بنحو 16 ألف صوت فى انتخابات الإعادة.

ووجه أوسوف الشكر إلى ناخبى الولاية اليوم قائلا " بكل تواضع مواطنى جورجيا لانتخابهم لى لخدمتهم بمجلس الشيوخ بالولايات المتحدة... كل من شارك بالتصويت ومن وضع ثقته فى قدرة الديمقراطية الأمريكية على إيجاد التمثيل التشريعى الذى تستحقونه ، سواء كان صوتكم لى أو ضدى ، فسوف أكون من أجلكم فى المجلس، وسوف أخدم جميع مواطنى الولاية".