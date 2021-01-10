اليوم السابع
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الأحد، 10 يناير 2021 10:53 م
خالد صلاح
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موريتانيا تسجل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 10 يناير 2021 10:42 م
موريتانيا تسجل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الاحد أن هناك 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرفع الاجمالى إلى 15512إصابة مؤكدة.
وأضافت الوزارة - فى بيان بثته الاذاعة الرسمية - أنه تم شفاء 129 مصابا ليرفع الاجمالى إلى 13435 ، بالاضافة إلى وفاة شخص واحد ليرفع الإجمالى إلى 384 وفاة


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كورونا فى موريتانيا

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