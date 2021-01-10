مصرع 3 أشخاص إثر إطلاق نار جنوبى باكستان

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء إطلاق نار جنوبي باكستان، مما أسفر عن تنظيم اعتصام على طريق سريع ليظل متوقفًا لمدة ست ساعات.
ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد عن مسئولي الشرطة قولهم إن الحادث الماسأوي الذي وقع بمدينة خيربور بإقليم السند كان بسبب اشتباك مستمر بين ثلاث قبائل، وإنه تم نقل الضحايا - بينهم طالبين بالمدرسة - إلى المستشفى، ومع ذلك لم تشر إلى أي معلومات بشأن المهاجمين.
وأخذ ذوي الضحايا الجثامين وبدلّا من دفنها، نظموا اعتصامًا على طريق سريع، وأفادت الشرطة بأن المحتجين رفضوا فض تجمعهم، قائلين إنهم سيواصلون تظاهراتهم حتى تحقيق العدالة ويتم إلقاء القبض على القتلة.
مصرع 3 أشخاص إثر إطلاق نار جنوبى باكستانالأحد، 10 يناير 2021 04:17 م
الشرطة الباكستانية - أرشيفية
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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء إطلاق نار جنوبي باكستان، مما أسفر عن تنظيم اعتصام على طريق سريع ليظل متوقفًا لمدة ست ساعات.
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