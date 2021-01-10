مصرع شاب سقط من مصعد عمارة بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

لقى شاب فى الخامسة والعشرون من عمره مصرعه إثر سقوطه من أسانسير العمارة السكنية المقيم بها بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم، وتم نقل جثته لمستشفي الفيوم العام.



كان مرفق إسعاف الفيوم تلقي إخطارا بوقوع حادث سقوط شاب من مصعد عمارة بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم وعلي الفور انتقلت سيارة إسعاف رقم 2539 لمكان الحادث وتبين وجود جثة لشاب يدعي مصطفي محمود محمد 25 سنة وأنه أثناء دخوله للمصعد من دور علوى تبين وجود عطل بأمان المصعد، وأن الكبينة لم تصل للدور، وفتح الشاب الباب معتقدا أن كابينة الاسانسير وصلت فسقط للدور الأرضى ولقى مصرعه فى الحال وتم نقل الجثة لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

