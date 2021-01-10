مصادرة 35 شيشة فى حملات لمجابهة انتشار كورونا بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية على المقاهى والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدى المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشن الجهاز التنفيذى برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات على القرى والوحدات المحلية لمتابعة مدى إلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات حفاظاً على صحه وسلامة المواطنين من الإصابه بفيروس كورونا وأسفرت عن مصادرة 25 شيشة من مقهى بطريق الزرقية ومصادرة 10 شيش من مقهى بطريق القنايات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية على المقاهى لضبط غير المتلزمين بالإجراءات الإحترازية لتقليل فرصه إنتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة المواطنين.