"مشروعك" يساهم فى تنفيذ 1011 مشروعا بتمويل 200 مليون و646 ألف جنيه بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم فى تنفيذ 1011 مشروع للشباب خلال عام 2020، بتمويل يصل إلى 200 مليون و 646 ألف جنيه مما ساهم فى توفير 1285 فرصة عمل للشباب بنطاق المحافظة.

ووجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تسهيل كافة الإجراءات لمنح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع الشباب على العمل الحر ومحاربة البطالة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية، أنه خلال شهر ديسمبر الماضى تم توفير 116 فرصة عمل لشباب الخريجين من خلال تنفيذ 95 مشروع متنوع بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة بتمويل 15 مليون و 427 الف جنيه تقريباً، مشيراً إلى أن " مشروعك " يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها من أفاق العمل المتاح للشباب ، ومن أهم المشروعات التى تم تنفيذها مشروع ( تجارة الأدوات الصحية ، محلات لبيع السيراميك والبورسلين ، تجارة المواد الغذائية، محلات لبيع المصنوعات الجلدية ، مكتبة ) وغيرها من المشروعات .

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن هذه المبادرة عززت بشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الإتجاه إلى الإنتاج ، كما ناشد المحافظ جموع الشباب بالإقبال على هذه المبادرة لإحداث تنمية مجتمعية وإقتصادية والحد من البطالة .



شنط وأحذية



مشروع سيراميك



مشروع بقاله



مشروع محل ملابس



مشروع هدايا