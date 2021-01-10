وكتبت جيفورجيان - على وسائل التواصل الاجتماعى، حسبما أفادت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الأحد، "من غير المقرر توقيع أى وثائق تخص تسوية النزاع فى قاره باغ أو المسائل الحدودية خلال لقاء الغد فى موسكو".

وأضافت "يمكن توقيع بيان مشترك عقب اللقاء فى موسكو فى حال تم التوصل إلى اتفاقيات حول مسائل أجندة المباحثات، وهى تتعلق ببحث الشؤون الاقتصادية وتبادل الأسرى ومسأل المفقودين".