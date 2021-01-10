مرور أسوان يضبط 540 مخالفة و7 متعاطين

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان اليوم الأحد، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 540 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات.

وتضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 129 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة و التصالح الفوري في 89 مخالفة وتحرير 187 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 47 حالة لعدم قبول التصالح كما أسفرت الحملة عن تحرير79 مخالفة متنوعة وضبط توك توك بدون تراخيص.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل دائرة قسم أول أسوان أسفر الفحص عن ضبط 7 حالة إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش حشيش والبانجو والأقراص المخدرة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.