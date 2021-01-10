مراجعة أعمدة الإنارة وإستبدال الأسلاك المتهالكة وإلغاء النزلات بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كثفت الأجهزة التنفيذية أعمال صيانة ومراجعة أعمدة الكهرباء بالشوارع والطرق العامة وذلك، تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان عمل مكونة من مسؤولى الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء وإدارات الكهرباء المختلفة للمرور على أعمدة الإنارة ومراجعتها وإستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أماناً، وتركيب عوازل بالأعمدة، وإلغاء نزلات الأسلاك تفاديا لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء، مشدداً على سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صيانتها لرفع كفاءة مستوى الإنارة أمام حركة السيارات والمواطنين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بصيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات الموجودة بشوارع "الإنتاج - مدخل الدكتور شريف عمر - عزبه أبو خليل - منطقة الساحة الشعبية -بورسعيد"، لرفع كفاءه مستوى الإنارة بتلك الشوارع.

كما تابعت رئاسة مركز ومدينة ههيا أعمال إصلاح أعمدة الإنارة، وتغيير التالف منها وإلغاء النزلات المخالفة وتغيير الأسلاك المكشوفة بأسلاك معزولة حرصاً على حياة المواطنين، حيث قامت الوحدة المحلية بالعلاقمة بإجراء أعمال الصيانة لأعمدة الإناره وتركيب لمبات موفرة للطاقة لرفع كفاءة مستوى الإناره بالشوارع والطرق حفاظاً على المواطنين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح برفع كفاءة منظومة الإنارة بالوحدات المحلية القروية حيث قام قسم الإنارة بالوحدة المحلية بالصنافين وقسم الإنارة برئاسة المركز بشد الأسلاك وتركيب الكشافات على طريق الصنافين / شبلنجة و طريق أبوحجر / الشعاورة لإنارة الطرق وتوفير الأمان للمواطنين.