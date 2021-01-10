مدينة نيس الأكثر تضررا فى فرنسا من حيث عدد الحالات المؤكدة بكورونا

كتب: أحمد علوى

كشفت "Covid Tracker" الأداة الرقمية التى تيسر متابعة تطور فيروس كورونا فى فرنسا وحول العالم، أن المدينة الأكثر تضررا من حيث معدل الإصابة (عدد الحالات الإيجابية لكل 100000 نسمة) هى نيس منذ 18 ديسمبر.

وفقًا للأرقام المتاحة على الموقع الإلكترونى الحكومى، فهى تتقدم بفارق كبير عن مدينة ديجون (258) التى تأتى فى المرتبة الثانية، أو حتى مدينة ميتز (241) الثالثة.

وفقًا لآخر تقرير يومى من وكالة الصحة الإقليمية، كان معدل الإصابة فى جبال الألب ماريتيم 341، وأن عدد المرضى فى المستشفيات آخذ فى الازدياد، بلغ معدل إشغال العناية المركزة فى ذلك اليوم 81.5٪.