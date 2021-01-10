مدير الصحة العالمية: لابد من تقديم لقاحات فيروس كورونا بشكل عادل

كتبت - هند المغربي

حث تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، مصنعي لقاح كوفيد-19 على إعطاء الأولوية للإمداد من خلال مرفق كوفاكس، وقال أدهانوم عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: " يجب على الدول التي لديها عقود للحصول على لقاحات أكثر مما تحتاج أن تتبرع بها لـ COVAX على الفور والتوقف عن عقد الصفقات الثنائية"، مضيفا " لقد حان الوقت الآن لتقديم اللقاحات بشكل عادل".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من عدم حصول الفئات الأكثر عرضة للخطر والفئات المهمشة على اللقاحات إذا لم يمنح مصنّعو التطعيم الأولوية في الإمداد لمرفق كوفاكس الذي يضمن عدالة إتاحة وتوزيع اللقاحات.

وحثّت منظمة الصحة العالمية الدول الغنية التي قد تكون قد حصلت على أكثر مما تحتاجه من اللقاحات، والتي تسيطر على الإمداد العالمي، على التبرع لمرفق كوفاكس وتقديم هذه اللقاحات له على الفور.

و قال مدير عام منظمة الصحة العالمية: "لا توجد دولة مستثناة يمكنها تخطي دورها في الصف لتلقّح كل سكانها بينما يبقى آخرون بدون أي لقاحات. لقد أوفى العلم وحقق النتائج، يجب ألا نضيع الفرصة لحماية أرواح أكثر المعرّضين للخطر، ومن أجل أن تتاح لجميع الاقتصادات فرصة عادلة للتعافي".

ولفت أدهانوم إلى أنه في الوقت الحالي، تطرح 42 دولة لقاحات كـوفيد-19 الآمنة والفعّالة، 36 من هذه البلدان مرتفعة الدخل و6 دول متوسطة الدخل. وأشارت المنظمة إلى وجود مشكلة واضحة تتمثل في أن البلدان منخفضة الدخل وكثير من البلدان متوسطة الدخل لم تحصل على اللقاح حتى الآن.

وقال د. تيدروس: "الآن، نجد أن الدول مرتفعة ومتوسطة الدخل، المشاركة في كوفاكس، تُبرم صفقات ثنائية إضافية. قد يؤدي ذلك إلى رفع السعر للجميع، بما يعني عدم حصول أكثر المعرّضين للخطر في الدول الأكثر فقرا وتهميشا على اللقاح".

وأشارت منظمة الصحة إلى إمكانية حل المشكلة تلك عبر مرفق كوفاكس (المعني بالإتاحة العادلة للقاحات) ومبادرة مـسرع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19.