اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يستقبل زوجات الصيادين المفرج عنهم بليبيا.. صور

الأحد، 10 يناير 2021 03:15 م
محافظ كفر الشيخ يستقبل زوجات الصيادين المفرج عنهم بليبيا.. صور محافظ كفر الشيخ يستقبل زوجات الصيادين المفرج عنهم بليبيا
كفر الشيخ- محمد سليمان

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استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاحد، زوجات الصيادين المفرج عنهم بليبيا، وهم "جمعة محمد، حسن محمد عطية، حمادة حسن، عبد المجيد محمد علي، جمال محمد، أحمد رمضان، حسن علب محمد "، وجميعهم من برج البرلس.

محافظ كفر الشيخ يستقبل زوجات الصيادين المفرج عنهم بليبيا (3)

 

وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء اشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وتم صرف مساعدة مالية لكل منهن.

واستمع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لزوجات الصيادين، مؤكدا أن المحافظة في خدمتهن، وأنه سيكون على تواصل للاطمئنان على الصيادين.

 

محافظ كفر الشيخ يستقبل زوجات الصيادين المفرج عنهم بليبيا (1)
 

 

محافظ كفر الشيخ يستقبل زوجات الصيادين المفرج عنهم بليبيا (2)
 

 

محافظ كفر الشيخ يستقبل زوجات الصيادين المفرج عنهم بليبيا (4)
 

 

محافظ كفر الشيخ يستقبل زوجات الصيادين المفرج عنهم بليبيا (5)
 

 

محافظ كفر الشيخ يستقبل زوجات الصيادين المفرج عنهم بليبيا (6)
 

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ليبيا

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البرلس

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