اليوم السابع
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محافظ قنا يفتتح مركز خدمة المواطنين المطور بمدينة نقادة.. صور

الأحد، 10 يناير 2021 04:55 م
محافظ قنا يفتتح مركز خدمة المواطنين المطور بمدينة نقادة.. صور
قنا صابر سعيد

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افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مركز خدمة المواطنين المطور لتقديم الخدمات التموينية بمدينة نقادة وذلك تنفيذاً لخطة وزارة التموين بتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة، حضر الافتتاح أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وياسر محمد رئيس مجلس المدينة وعدد من القيادات الشعبية .

وأكد محافظ قنا، أنه تم تجهيز المركز على أعلى مستوى حيث تم تزويده بخدمة النداء الآلى لتنظيم عملية دخول المواطنين اثناء تلقى الخدمة موضحا أن المركز يقدم حزمة من الخدمات التموينية للمواطنين مثل استخراج بدل فاقد، بدل تالف، إصدار فصل اجتماعي، إضافة أفراد جدد للبطاقة، تحويل البطاقة من محافظة لأخرى وغيرها من الخدمات الأخرى.

فيما أوضح وكيل وزارة التموين، أن التكلفة الإجمالية لتطوير المركز بلغت 900 الف جنية يستفيد منه 140 الف مستفيد لافتا إلى أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية تطوير العديد من المراكز فى إطار تنفيذ خطة الوزارة التموين الخاصة بتطوير ورفع كفاءة المراكز التموينية بمختلف محافظات الجمهورية.

مركز خدمة المواطنين المطور بمدينة نقادة (2)
 

 

مركز خدمة المواطنين المطور بمدينة نقادة (3)
 

 

مركز خدمة المواطنين المطور بمدينة نقادة (4)
 

 

مركز خدمة المواطنين المطور بمدينة نقادة (5)
 

 

مركز خدمة المواطنين المطور بمدينة نقادة (6)
 

 

مركز خدمة المواطنين المطور بمدينة نقادة (7)
 

 

مركز خدمة المواطنين المطور بمدينة نقادة (8)
 

 

مركز خدمة المواطنين المطور بمدينة نقادة (9)
 

 

مركز خدمة المواطنين المطور بمدينة نقادة (1)
 

 

 

 


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قنا

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