محافظ قنا يشهد بدء تشغيل موسم عصر القصب الجديد بمصنع سكر قوص.. صور

قنا صابر سعيد

زار اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مصنع سكر قوص بمناسبة بدء موسم العصير الجديد، وكان فى استقباله الكيميائى محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من العاملين من مختلف أقسام المصنع.

واطلع محافظ قنا خلال زيارته على كافة العمليات والمراحل التى يمر بها المحصول بدءا من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والتسخين والمعالجة، حتى وصوله إلى منتج نهائى، محفزًا العاملين بالمصنع على بذل مزيد من الجهد للارتقاء بتلك الصناعة لكون القصب أحد المحاصيل الاستراتيجية التى تتميز بها المحافظة حيث تقدر المساحة المنزرعة به 116 ألف و616 فدانا تنتج 5607540 طن قصب خام تمثل 36.5% من إجمالى إنتاج الجمهورية من قصب السكر، مؤكدا أن الدولة لا تألوا جهدا لتطوير زراعة القصب من خلال التجارب والأبحاث التى تقوم بها المراكز البحثية لزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض والآفات.

ومن جانبه أوضح إبراهيم أن الموسم هذا العام مُبشر من حيث الإنتاجية وخطة كسر القصب تمشى بخطى متسارعة بعدما تمت توسعة الطرق الداخلية والخارجية للجرارات الزراعية بالمصنع مع توفير عربات خاصة لنقل القصب من أماكن كسره، مشيرا إلى أن هناك متابعة يومية تجريها إدارة المصنع مع الإدارات الزراعية للاطمئنان على عدم وجود معوقات، مؤكدًا على الأهمية الاقتصادية لمحصول قصب السكر نظرًا لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى كالسكر المبلور والمولاس والعسل الصناعى والكحول بجميع مشتقاته والخل وحامض الخليك الثلجى وخميرة الأعلاف وغاز ثانى أكسيد الكربون والفيناس المذيبات العضوية والمواد اللاصقة وكبريتات الصوديوم وخميرة الخبز الطازجة والجافة والعطور ومستحضرات التجميل والزيوت والعجائن العطرية ومكسبات الطعم والرائحة والخشب الصناعى.



بدء تشغيل موسم عصر القصب الجديد بمصنع سكر قوص



محافظ قنا بمصنع سكر قوص



محافظ قنا يشهد بدء تشغيل موسم عصر القصب الجديد بمصنع سكر قوص



محافظ قنا يشهد بدء تشغيل موسم عصر القصب الجديد بمصنع سكر قوص