محافظ قنا يسلم مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة رأس ماشية.. صور

قنا صابر سعيد

توجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا يرافقه حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماع إلى مقر منزل المواطن شعبان إبراهيم صاحب الشكوى بقرية المقربية بمدينة قوص وقاما بتسليمه رأس ماشيه عوضا عن التى نفقت منه لتساعده وأسرته على تدبير احتياجاتهم اليومية وذلك فى إطار جهود المحافظة الخاصة بدعم الأسر الأكثر احتياجا.

وذلك فى لفتة إنسانية واستجابة سريعة لشكوى أحد المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة بعد عرضها بإحدى وسائل الإعلام يطلب فيها مساعدته بشراء رأس ماشية بدلا من التى نفقت منه لتساعده على مواجهة أعباء الحياة.

وأوضح الداودى أنه فور العلم بشكوى المواطن تم تكليف المسئولين بمديرية التضامن الاجتماعى ببحث حالته الاجتماعية والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى وتم بالفعل التواصل مع أحد المتبرعين لشراء رأس ماشية للمواطن يقتات منها وتؤمّن له ولأسرته دخل مناسب، مؤكدا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى دعم مجهودات الدولة لرفع العبء عن المواطنين ومشاركة الدولة فى إتاحة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التى تفتح أبواب رزق للأسر الأكثر احتياجا.

قدم الداودى شكره لمسئولى وزارة التضامن بالمحافظة لسرعة استجابتها لشكوى المواطن ولتعهدها ببناء منزل لأحد المواطنين بقرية الجمالية داعيا جميع مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال للمشاركة فى رسم ابتسامة الأمل على وجوه البسطاء و رفع المعاناة عن كاهلهم .