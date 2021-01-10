محافظ قنا يتفقد مشروع الصرف الصحى بالحراجية والمنظومة الطبية بمستشفى قوص

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية لمشروع صرف صحى قرية الحراجية بمدينة قوص احد المشروعات التى يتم تمويلها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى وللوقوف على حجم الأعمال بالمشروع رافقه خلالها المهندس عبده صالح رئيس الجهاز التنفيذى بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس رجب عرف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعميد خالد فوزى رئيس مجلس مدينة قوص بقنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية بالمحافظة .

وأوضح الداودى، أن المشروع هو ضمن المشروعات الملحقة على محطة معالجة قوص ويشمل خمس قرى هي( الحراجية - الكراتية - الحمر والجعافرة - المقربية - المقرين) وتقدر تكلفته المالية 90 مليون جنيه لافتا إلى أنه تم تنفيذ 45٪ من خطة الشبكات البالغ طولها ١٥ كم لافتا إلى انه سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية العام الجارى مؤكدا على انه جارى إنهاء الاعتمادات المالية الخاصة بتصميمات خطوط الانحدار ومحطات الرفع .

ووجه محافظ قنا، مسئولى الشركة المنفذة بمضاعفة ورديات العمل وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للجداول الزمنية المقررة وكذلك مراعاة الحالة المرورية أثناء أعمال التنفيذ مؤكدا على أن مشروعات الصرف الصحى تعد أحد المشروعات الخدمية ذات الأولوية التى تقوم بتنفيذها الدولة على أرض المحافظة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية حفاظاً على البيئة والصحة العامة لهم، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ خطط الدولة التى تستهدف توفير خدمة الصرف الصحى لأهالينا بكافة القرى والنجوع.

كما تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مستشفى قوص المركزى لمتابعة مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين رافقه خلالها الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والنائب أشرف ابو الفضل عضو مجلس النواب والعميد خالد فوزى رئيس مجلس المدينة وعدد من القيادات التنفيذية .

وتفقد الداودى، قسمى الاستقبال والطوارئ والجراحات البسيطة واطمئن المحافظ خلال مروره على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى حيث قام بسؤال بعضهم عن مستوى الخدمة مؤكدا على ضرورة ان يحصل المواطنون على خدمة طبية لائقة موصيا بحسن معاملتهم وتلبية احتياجاتهم والعمل على راحتهم لافتا ان الدولة تعمل جاهدةً على الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال احلال وتجديد عدد من المستشفيات وكذلك تدعيم المستشفيات القائمة بعدد من الأجهزة الحديثة لخدمة المرضي.

وتابع محافظ قنا، أعمال مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا المستجد فى يومها الأول بقسم العزل بالمستشفى، موضحا أن المبادرة تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية الأم " 100 مليون صحة و تهدف الى متابعة الحالات البسيطة لمرضى كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلى سواء الذين تم تشخيصهم بمستشفيات المحافظة أو الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص بهم حيث تقدم المبادرة خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين فى الدم وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى بشكل دورى طوال فترة العزل المنزلى حتى تماثل المريض لشفاء وفى حالة حدوث أى مضاعفات يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال المرضى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

من جانبه أوضح الدكتور راجى تاوضروس، أنه تم تخصيص 50 فريق على مستوى المحافظة لمتابعة حالات العزل المنزلى من خلال عمل 4 زيارات تبدأ فى اليوم الثانى من تاريخ تشخيص الحالة ثم اليوم الرابع والسادس والعاشر مضيفا انه سيتم تسليم أجهزة pulse oximeter الخاصة بقياس نسبة الأكسجين فى الدم وقياس النبض للحالات ذات الأولوية وهى ( مريض فوق 60 عام ويعانى من أمراض مزمنة، السيده الحامل، مريض فوق 60 عام ولا يعانى من أمراض مزمنة، مريض أقل من 60 عام ) على ان يحتفظ المريض بالجهاز لمدة 10 أيام وهى الفترة المقررة للعزل.



مشروع صرف صحي الحراجية



مشروع الصرف الصحي بالحراجية



محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي بمشروع صرف صحي الحراجية



محافظ قنا يتابع مشروع صرف صحي الحراجية



محافظ قنا يتفقد المنظومة الطبية بمستشفي قوص المركزي



محافظ قنا يتفقد المنظومة الطبية بمستشفي قوص المركزى