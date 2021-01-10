محافظ قنا يتفقد أعمال استكمال الرصف والتدبيش بمدخل قرية حجازة.. صور

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، زيارة ميدانية لقرية حجازة بمدينة قوص لمتابعة أعمال استكمال الرصف ورفع الكفاءة التي تجري بمدخل قرية حجازه بمدينة قوص رافقه خلالها المهندس محمد نبيل مدير مديرية الطرق والعميد خالد فوزي رئيس مجلس المدينة.

وأوضح الداودي، أن مشروع استكمال تطوير ورفع كفاءة مدخل القرية يشمل تدبيش جوانب ترعة كوم الفراد بهدف الحفاظ علي نظافتها وحمايتها من الانهيارات مما يساهم في زيادة القدرة الاستيعابية لها وضمان عدم حدوث اي تسريبات للمياه الموجودة داخل المجري الامر الذي يساعد علي استغلال تلك الكميات علي النحو المرجو سواء في اغراض الزراعة او الشرب.

وأضاف محافظ قنا، أن أعمال التطوير تتضمن استكمال رصف الطريق بطول 2.600 كم تقريبا وعرض 8 أمتار لتصل التكلفة الإجمالية للمشروع الى 10 ملايين جنيه موجها التنفيذين بعمل حواجز خرسانية نيوجيرسي من ناحية الترعة لمنع وقوع حوادث اثناء حركة السيارات وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن مدة تنفيذ المشروع تستغرق 6 أشهر بدأت من منتصف ديسمبر الماضي وتنتهي بمنتصف يونيو المقبل، مشددا على ضرورة تطبيق معاير الجودة والمواصفات القياسية بكافة أعمال الرصف والتدبيش، لافتا إلى أن القيادة السياسية تبذل جهود حثيثة للارتقاء بكافة أعمال البنية التحتية لا سيما الطرق سواء الداخلية منها أو الاقليمية بهدف التيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.



استكمال الرصف والتدبيش بمدخل قرية حجازة