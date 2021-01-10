محافظ سوهاج يترأس اجتماعا لمناقشة خطة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة خطة المحافظة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المراكز، والعمل على إزالة أية معوقات لسرعة إنجاز تلك المشروعات خاصة بعد إدراج 7 مراكز تضم 181 قرية بسوهاج ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قري على مستوى الجمهورية، والاستعداد للبدء في التنفيذ الفعلي للمشروعات.

حضر الاجتماع أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسي للمحافظة، واللواء محمد بدري رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس يوسف حلمي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وممثلي مديريات " الري، والإصلاح الزراعي، والآثار، وهيئة الأوقاف" .

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على أهمية تعاون جميع الجهات المعنية لتيسير الأمور وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتخصيص قطع الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة، ووضع مصلحة المواطن السوهاجي في المقام الأول، والعمل على إزالة أي معوقات قد تعوق مسار العمل، لافتا إلى تأكيد واهتمام القيادة السياسية على إنجاز تلك المشروعات في أسرع وقت .

وناقش الاجتماع سبل الاستفادة الممكنة من الظهير الصحراوي الشرقي والغربي بسوهاج في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، ووجه المحافظ بتشكيل لجنة تضم جميع الجهات المعنية لدراسة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستفادة من الظهير الصحراوي خاصة بعد توسعة دائرة المستفيدين من مشروعات الصرف الصحي على مستوى المحافظة، وفقا لمبادرة " حياة كريمة " والمبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية .

وتطرق الاجتماع كذلك لمناقشة معوقات العمل بمشروعات محطة صرف صحي قرية " الشيخ رحومة " بطهطا، ومحطة معالجة قرية " الغريزات" بالمراغة، وخط الطرد بقرية "أولاد نصير"، ومشروع صرف صحي "جزيرة شندويل" والصرف الصحي بـ "قلفاو" بمركز سوهاج، بالإضافة إلى الغابة الشجرية لمشروع الصرف الصحي غرب طما، والعمل على إزالة المعوقات بتلك المشروعات وإنجازها في أسرع وقت ممكن .