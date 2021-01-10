محافظ سوهاج: تلقينا 135 ألف و915 طلب للتصالح فى مخالفات البناء حتى الآن

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تلقى 135 ألفا 915 طلب تصالح تقدم بها المواطنين بسوهاج حتى الآن، وتحصيل مبلغ 611 مليون 516 ألف جنيه، حيث شهدت المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة توافد أعداد كبيرة من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، خلال الفترة الماضية خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقدم بطلبات التصالح حتى آخر شهر نوفمبر الجاري، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 م ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 م ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

وقال المحافظ، إن المبالغ المحصلة من مخالفات البناء والتقنين ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات في القرى والمدن والأحياء، وستعود نتائجها على المواطن مرة أخرى من خلال تمويل ودعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والإسكان الاجتماعي، وتطوير المواقف، والأسواق العشوائية، وتطوير البنية التحتية خاصة في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك، وغيرها من المشروعات المهمة التي تمس حياة المواطنين، مشيرا إلى أن تكلفة الإصلاح التي تقوم بها الدولة تتجاوز أضعاف تكلفة البناء بكثير من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد الفقى، انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، حتى الساعة الـ 6 مساءً لاستقبال طلبات المواطنين؛ ومساعدتهم في سرعة إنهاء الإجراءات مع زيادة منافذ تلقى الطلبات وأعداد العاملين في المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة، وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3 ) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة.