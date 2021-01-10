محافظ دمياط توجه بإزالة مخالفة تعد بشارع 20 وتشدد على فتح الشوارع الفرعية.. صور

دمياط معتز الشربينى

زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، مدينة رأس البر، قادت خلالها حملة برفقة العميد عمرو الفداوى مأمور قسم شرطة رأس البر ومهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وممثلى الوحدة المحلية والأجهزة الأمنية وقطاع الكهرباء، وذلك لفصل المرافق عن قطع أراضى تابعة لأملاك الدولة بشوارع 24،12،103،20 تم طرحها مسبقًا بالمزاد العلنى ولم يتم تسديد الأقساط الخاصة بهم بعد الحصول على الموافقات الخاصة بتنفيذ إجراءات التصالح وفقاً للمنظومة التى حددتها الدولة.

وأكدت المحافظ على فصل خدمات المياه والصرف الصحى والكهرباء وذلك لعدم مصداقية المتعدين بعد إعطائهم عدة فرص للسداد ولكنهم لم يلتزموا بذلك، كما أعطت مهلة يومين فقط لسداد الأقساط المحددة، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات سحب الأراضى.

وفى هذا الصدد، وجهت محافظ دمياط تعليماتها إلى كافة الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات المشددة وتحرير محاضر فى حال تنفيذ وصلات خلسة بالمخالفة .

وعلى جانب آخر، أمرت المحافظ برفع مخالفة إشغال وتعدِ بشارع 20 والذى أدى إلى إعاقة حركة المارة به، مشددة على شن حملات مستمرة لإزالة كافة المخالفات وفتح جميع الشوارع الفرعية.