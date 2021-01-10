اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يناير 2021 12:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط تعقد إجتماعاً لبحث إنشاء مجمع سكنى متكامل

الأحد، 10 يناير 2021 11:46 م
محافظ دمياط تعقد إجتماعاً لبحث إنشاء مجمع سكنى متكامل محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مساء اليوم الأحد، إجتماعاً مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العميد حازم راتب مدير إدارة المرور و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و مديرى إدارتى الأملاك والميزانية بالديوان العام والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.

وتناول الاجتماع آليات تحقيق الاستفادة من الأراضى الغير مستغلة بنطاق مدينة دمياط والتى جاء من أبرزها قطعة الأرض المطلة على كورنيش النيل بالمدينة على مساحة 17 فدان، إذ يأتى من ضمن هذه المساحة 12 الف متر يتم استغلالها من قبل إدارة المرور لحجز السيارات و المركبات المخالفة.

وبحثت محافظ دمياط، كافة المواقع المقترحة لنقل تلك المركبات إليها، للارتقاء بالمظهر الحضارى العام للمنطقة الحيوية التى تُعد مدخلًا للمدينة، وبدء استغلال المنطقة بأكملها لتنفيذ مشروع الدولة لإنشاء مجمع سكنى حضرى متكامل ينقل اليه سكان المناطق المتهالكة او سكان المناطق التى سيتم فتح محاور مرورية جديدة، حيث وجهت ببدء نقل هذه المركبات إلى الموقع الذى تم اختياره بنطاق المدينة والذى يقع على مساحة فدانين.


دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة