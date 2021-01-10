محافظ بور سعيد يوجه بسرعة إنهاء ثانى مراحل تطوير الصرف الصحى بالضواحى

بورسعيد - السيد فلاح

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بور سعيد، اليوم الأحد، بتكثيف الجهود وسرعة الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى بحى الضواحى بمحافظة بورسعيد، فى إطار خطة تطوير ورفع كفاءة العديد من مشروعات الصرف بما يشمل عملية الإحلال والتجديد والذى يساهم فى حل مشكلات الصرف الصحى فى المناطق الأكثر كثافة سكانية وكذلك استيعاب المشروعات الخدمية الجديدة التى تشهدها بورسعيد، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبنك الاستثمار الأوروبى.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية بمشروع الصرف الصحى بالضواحى، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد والعميد أيمن خيرى، رئيس الشركة القابضة للصرف الصحى ببورسعيد والمهندسين المسؤولين عن المشروع والمهندسة أمل الألفى منسقة المشروع.

وشدد محافظ بورسعيد، على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات من أجل سرعة انجاز، الأعمال القائمة فى مجال الصرف الصحى، والالتزام بخطة عمل وجدول زمنى ، لأعمال التجديد والإحلال والتطوير بشبكات الصرف الصحى، مؤكدًا أن المحافظة قامت بتذليل كافة العقبات اللازمة للانتهاء من الأعمال نظرا لأهمية مشروعات الصرف الصحى باعتبارها من المشروعات الخدمية التى تمس المواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد، على المتابعة المستمرة فى هذا الشأن، حتى يتم استكمال أعمال التطوير بالصرف الصحى فى أقرب وقت تزامنا مع المشروعات الخدمية فى القطاعات الأخرى، لافتًا إلى أن حى الضواحى شهد أعمال تطوير فى مجال الصرف الصحى على أعلى درجة من الكفاءة خاصة فى مناطق السيدة خديجة وفاطمة الزهراء تماشيًا مع المشروعات الخدمية التى يشهدها حى الضواحى مؤخرًا.