محافظ بور سعيد: تحويل 11 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعى ضمن المرحلة الأولى

بورسعيد - السيد فلاح

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بور سعيد، أنه يجرى العمل فى تحويل 11 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعى بالإضافة إلى البنزين كمرحلة أولى بمختلف أحياء المحافظة من ضمن 6 محافظات يتم تطبيق تحويل السيارات إلى غاز طبيعى لمواجهة الزحام على محطات وقود الغاز الطبيعى تنفيذًا لخطة الدولة فى التوسع فى محطات الغاز الطبيعى ضمن البرنامج القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

جاء ذلك الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ بورسعيد مع مسؤولى شركة غاز تك وكارجاس بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء الأحياء والأجهزة المعنية.

وأشار محافظ بور سعيد، إلى أنه خلال الـ 3 أشهر القادمة سيتم إنجاز عدد من المحطات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى لمواجهة الإقبال على محطات الغاز وتقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات للتوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى وفقًا للاشتراطات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتشغيل.

وقرر محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الحوكمة وعدد من الجهات المختلفة للمرور على المحطات الجارى العمل بها لمتابعة سير العمل وعرض تقرير أسبوعى بما تم إنجازه.