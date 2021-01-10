محافظ الغربية :147 ألف و95 طلب تصالح بمخالفات البناء بحصيلة 925 مليون جنيه

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت 147 ألف و95 طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي 925 مليون و 868 ألف جنيه حتى اليوم 10يناير 2021.

وأوضح المحافظ أن المحافظة شكلت لجانا متخصصة لفحص الطلبات وتم قبول 1709 طلب ، ورفض 284 طلب، وجاري فحص 145102 طلب، مشيراً إلى أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65 ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب 50 جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد رحمي أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى 20مارس 2021، مؤكداً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

وأشار الدكتور طارق رحمي إلى أنه تم مد فترة التصالح حتى مارس، جاء حرصاً من الدولة المصرية على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين الراغبين في التصالح.

كما أشار المحافظ أنه تم غلق وتشميع 644مركزاً للدروس الخصوصية تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.