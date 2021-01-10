محافظ الغربية يقرر إغلاق أحد مراكز الدروس الخصوصية فى طنطا

الغربية - مصطفى عادل

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إغلاق أحد مراكز الدروس الخصوصية بشارع بطرس بطنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليه.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة التي قام بها بشوارع المدينة، وفوجئ المحافظ بوجود مركز للدروس الخصوصيه بشارع بطرس، وأمر المحافظ بصرف الطلبه من الدرس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليه.

من ناحية آخرى أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه يقوم بجولات مستمرة يومية لمتابعة أعمال الرصف الجارية بجميع المراكز والمدن والأحياء، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بمدينة طنطا لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بالعاصمة.

وبدأت الجولة بتفقد نفق كوبري قحافة حيث تابع المحافظ آخر الأعمال، وأشار نائب المحافظ أنه تم عزل أرضية النفق وسيتم عمل تعديلات على جدران النفق لمنع تسرب المياه من خلالها، ثم تفقد المحافظ ونائبه أعمال التطوير الجارية في المرحلة الثالثة من كورنيش طنطا والممتد من نهاية شارع الأشرف وحتى الطريق الزراعي، حيث تابع أعمال تدبيس ترعة القاصد، إزالة كافة الإشغالات المتواجدة على جانب الكورنيش، موجهاً شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية تمهيداً للرصف.

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سكة المحلة بطنطا، ميدان المحطة، السيد البدوي، كما تابع الأعمال الجارية بشارع الإسكندرية حيث أشاد بمدى سرعة العمل والنظام والتزام الشركة بالجدول الزمني المتفق عليه.

وخلال تفقد المحافظ لأعمال البنية التحتية بنهاية شارع بطرس، تم إغلاق وتشميع أحد مراكز الدروس الخصوصية، وإحالة القائمين عليه لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ورافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا و عادل داوود رئيس حي أول طنطا والمهندس أحمد الدسوقي من الشركة القومية للإنتاج الحربي.