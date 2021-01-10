محافظ الشرقية يلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن دائرة أبو حماد والقرين

الشرقية إيمان مهنى

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن دائرة أبو حماد، والقرين وذلك لبحث ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق فيما بينهم وبين الجهاز التنفيذى، ووضع المقترحات والرؤى لإيجاد الحلول الجذرية والغير تقليدية للمشكلات والقضايا التى تعانى منها الدائرة خلال المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم للأفضل.

وحضر اللقاء المهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبو حماد ومحمد حجازى رئيس مدينة القرين.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على مشاركة واطلاع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ على الخطة الاستثمارية والاعتمادات المالية الخاصة بتنفيذ برامج (النقل والمواصلات – الكهرباء - تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء والمرور) ومتابعة نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والإسكان بنطاق دوائرهم وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية على أهمية التواصل بين أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية ولدفع عجلة العمل للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وقال المحافظ: نحن فى مرحلة تتطلب منا جميعاً التكاتف والتعاون وتضافر جهود قوى المجتمع المختلفة للمشاركة فى بناء الوطن والتصدى لجائحة كورونا التى تمر بها البلاد والعبور منها بسلام.