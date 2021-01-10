محافظ الشرقية يعلن دعم القطاع الصحى بـ96 مليون جنيه

الشرقية إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اعتماد مبلغ 46 مليون جنيه مساهمة من المحافظة لدعم القطاع الصحي والنهوض بالمنظومة الصحية داخل المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وذلك لإجراء أعمال الصيانة العاجلة ورفع كفاءة شبكات الغاز الطبية بمختلف المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة.

وكشف محافظ الشرقية، عن اعتماد 50 مليون جنيه أخرى لتوفير احتياجات المستشفيات والإدارات الصحية من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى ولضمان استمرار تقديم الخدمة بشكل منتظم بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بنطاق المحافظة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن هذه المساهمة المقدمة من المحافظة تأتي في إطار مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصحي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضي ولمصابي فيروس كورونا.

وأكد المحافظ أنه على تواصل دائم مع وكيل وزارة الصحة لتحديد الاحتياجات اللازمة من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك شبكة الغازات التي بحاجه إلى أعمال صيانة عاجلة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في ظل ما تواجهه البلاد من جائحة كورونا وتزايد أعداد المصابين.

وقدم محافظ الشرقية الشكر للأطقم الطبية والعاملين بالمنظومة الصحية لجهودهم المخلصة في رفع المعاناة عن المرضي وتوفير الرعاية الطبية لمصابي فيروس كورونا من خلال تطبيق بروتوكولات العلاج الجديدة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة.