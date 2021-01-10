محافظ الدقهلية: منظومة الشكاوى الحكومية تعاملت مع 17 ألف شكوى

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن منظومة الشكاوى الحكومية بمحافظة الدقهلية تعاملت مع 17 ألف شكوى من شكاوى المواطنين بنطاق المحافظة خلال عام 2020، محققة المركز الثانى فى الرد على الشكاوى بعد محافظة المنوفية وذلك بنسبة انجاز بلغت 96% .

وقال محافظ الدقهلية إن التقرير الذى استعرضة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن الحصاد السنوى لمنظومة الشكاوى الحكومية والذى عرضة الدكتور طارق الرفاعى مدير عام المنظومة بمجلس الوزراء أشار إلى أن الدقهلية من المحافظات التى استقبلت من 10 آلاف شكوى فأكثر وتم التعامل معها بنسب انجاز متقدمة.

وأضاف مختار أن الاستجابة لشكاوى المواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية يأتى تنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للسيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية من خلال التأكيد على ضرورة إلتزام الجهات الحكومية بالاستجابة لشكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين فى مختلف المجالات، والتى لم تتوقف عند حد ما يتم تلقيه على المنظومة، بل يتم الرصد والتعامل مع تلك الشكاوى المتداولة فى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان لتلك الاستجابات آثار إيجابية ملموسة لدى الأوساط المختلفة وبصفة خاصة أصحاب تلك الشكاوى، الذين حرصوا على تسجيل عبارات الشكر للقيادة السياسية لحرص الحكومة على تلقى ورصد والاستجابة لهذه الشكاوى، وامتدت الإشادات بجهود الحكومة فى التعامل مع شكاوى المواطنين من خلال المنظومة لبعض المؤسسات الإعلامية وبعض الكتاب وأصحاب الرأى والفكر على مدار العام.

ومن الجدير بالذكر أن التقرير المشار إليه أوضح تطور معدل تلقى الشكاوى خلال شهور العام الماضى يعبر عن مدى حساسية المنظومة للأحداث والتغيرات المختلفة، إضافة إلى ثقة المواطنين فيها والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى، والحد من أسباب تكرارها، وبما يؤكد أن المنظومة أصبحت معروفة وقريبة من المواطنين وفعالة فى نفس الوقت.