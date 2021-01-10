اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يقدم هدية إلى البابا تواضروس لتهنئته بعيد الميلاد المجيد

الأحد، 10 يناير 2021 07:42 م
محافظ الإسكندرية يقدم هدية إلى البابا تواضروس لتهنئته بعيد الميلاد المجيد هدية محافظ الإسكندرية إلى البابا تواضروس
الإسكندرية جاكلين منير

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أرسل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، هدية تذكارية إلي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأكدت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم إلى أن ذلك يأتى عقب وصول محافظ الإسكندرية مكتبه بمقر الديوان العام، صباح اليوم، لمباشرة مهام عمله بمكتبه، بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا ،مؤكدا مواصلة مسيرة العمل واستكمال المشروعات بالقطاعات المختلفة، واستمرار حملات الإجراءات الإحترازية والتصدي بكل حزم لكافة أشكال المخالفات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
 
وقد باشر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، مهام عمله بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك عقب تعافيه من إصابته بفيروس كورونا، وأكد على أن أولويتنا الفترة القادمة هو مواصلة مسيرة العمل واستكمال المشروعات بالقطاعات المختلفة، ومواصلة حملات الإجراءات الإحترازية والتصدي لكل أشكال المخالفات، والإرتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لمواطني الإسكندرية. 
 
وأوضح الشريف أنه خلال فترة العزل المنزلي كان حريصا على المتابعة اليومية لآلية سير العمل بالديوان العام والأحياء والمديريات وجميع الجهات المحلية التابعة، وذلك من خلال التواصل الدائم مع التنفيذيين، وكذلك متابعة تنفيذ كافة المشروعات التى تتم على أرض المحافظة بمختلف القطاعات. 
 
 
 
 
 
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اخبار الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

البابا تواضروس

عيد الميلاد

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