محافظ أسيوط يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بوسائل النقل

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية لكافة القطاعات والمنشآت للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق القرارات والضوابط والاشتراطات والتعليمات التى تم اتخاذها مؤخراً الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وذلك حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بالقطاعات والمشروعات المختلفة والمترددين عليها، مشدداً على فرض الغرامة فى حال عدم ارتداء الكمامة دون تهاون أو تقاعس خاصة أثناء التواجد بوسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم والأسواق وداخل المصالح الحكومية والخاصة.

وأوضح محافظ أسيوط أن المهندس نبيل الطيب سكرتير مساعد المحافظة قام بالمرور على مواقف سيارات الأجرة بمدينة أبو تيج يرافقه يسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبو تيج ونواب رئيس المركز ضمن الحملات التى يتم تنفيذها على مستوى مراكز المحافظة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين موجهاً كافة الجهات المعنية والقيادات التنفيذية وجميع رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة فى هذا الشأن، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وتوزيع بوسترات وإرشادات التوعية فى الأماكن العامة والاستمرار فى توزيعها على جميع الجهات.

وجدد المحافظ مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".

وفى سياق آخر، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مواصلة حملات الرصد والمتابعة لمنع أية بناء مخالف أو تعديات على الأراضى الزراعية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة وتطبيق القانون على الجميع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لحماية الأراضى الزراعية من التعدى عليها بالتبوير فضلا عن منع البناء المخالف بدون ترخيص لافتا إلى أن المحافظة تولى هذه الملف اهتماماً كبيراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية المواطنين من البناء المخالف.

ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات لرصد أية تعديات أو بناء مخالف فى المهد قبل أن تصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

كانت الوحدات المحلية لحى شرق وغرب ومركزى أسيوط وأبنوب قد رصدت بعض أعمال الشروع فى البناء المخالف والتعديات على أراضى زراعية وتم إزالتها وتحرير المحاضر القانونية ضد المخالفين ففى مركز أسيوط قامت الوحدة المحلية تحت قيادة اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط بحملة وتم رصد تعدى على أرض زراعية بالحفر استعداد للبناء المخالف وتم ردم 3 حالات حفر بحوض البلدين والجرف القبلى وذلك بمشاركة رئيس الوحدة المحلية بدرنكة ومسئولى التنظيم وتم إزالة المخالفة وعودة الأرض إلى طبيعتها وتحرير محاضر للمخالفين.

وفى الوحدة المحلية لحى شرق قامت الأجهزة التنفيذية بحملة بناءا على توجيهات محافظ أسيوط لإزالة أى مخالفات بناء تحت إشراف أيمن محروس رئيس حى شرق وبمشاركة مران إبراهيم نائب رئيس الحى وتم إزالة شدة خشبية بشارع المشتل بمنطقة الوليدية وأخرى فى منطقة النزلة خلف المدرسة الجديدة وتم التحفظ على معدات البناء وتحرير محضر بالواقعة.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى غرب بقيادة محمد بشير رئيس الحى بحملة لرصد أى محاولات للبناء المخالف بدون ترخيص وتم إزالة شدة خشبية لأعمده الدور السادس العلوى بأحد العقارات بمنطقه المعلمين شارع العطيفى تحت إشراف هانى محمد نائب رئيس الحى ومشاركة قسمى الإشغالات والتنظيم بالحى حيث تم إزالة المخالفة والتحفظ على معدات البناء واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

فيما نفذ مركز أبنوب برئاسة تاج جلال رئيس المركز حملة استمرارًا للتصدى لمحاولات البناء على الأراضى الزراعية بالتنسيق مع الادارة الزراعية والجمعيات الزراعية ورؤساء القرى على الأحواض للتصدى لأى بناء مخالف وتم ازالة بناء بلوك أبيض على أرض زراعية بحوض 48 خارج الزمام بمدينة أبنوب.



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