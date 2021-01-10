مجلس مدينة القصير يجهز الشوارع الرئيسية لرصفها وتركيب الإنترلوك

البحر الأحمر - عماد عرفة

وجه اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، بضرورة استمرار أعمال التطوير بشوارع المدينة، وذلك لظهور المدينة بالمظهر الجمالي والحضارى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن مجلس مدينة القصير، أن الشركة المنفذة لأعمال التطوير بالمدينة، قامت بوضع طبقة ام سى بأحد الشوارع الرئيسية لحى الأمل وإنشاء جزر ببعض التقاطعات بالمنطقة، وذلك استعدادا لأعمال الرصف خلال الأيام المقبلة، كما تابعت الوحدة المحلية، واستكمال أعمال الرصف بشوارع منطقة شنيشن وتركيب الانترلوك بالشوارع المحيطة لمكتبة مصر العامة وتمهيد ساحات انتظار السيارات بشارع بورسعيد.

وكان رئيس مدينة القصير قد قام بعدة جولات ميدانية موسعة بشوارع وأحياء المدينة للوقوف إمكانية رصف الطرق وتلاشى أى معوقات تعوق الخطة الاستثمارية، والعمل على رصف العديد من الشوارع الفرعية والرئيسية والاهتمام بالمظهر العام للمدينة.



تجهيز شوارع القصير الرئيسية للرصف