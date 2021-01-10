متظاهرون عراقيون يمزقون صورة قاسم سليمانى وأبو مهدى المهندس فى الناصرية

كتب أحمد عرفة

أقدم متظاهرون عراقيون على تمزيق صورة قاسم سليماني زعيم فيلق القدس وأبو مهدي المهندس في الناصرية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق اشتعلت التظاهرات فى عدد من المدن العراقية، بسبب تزايد جرائم الاغتيالات ضد السياسيين العراقيين، حيث بدأت تلك المظاهرات فى مدينة ذى قار، ثم تجددت المظاهرات فى العاصمة العراقية بغداد ومحافظتى النجف والديوانية تضامنا مع متظاهرى ذى قار.

وأكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية فى خبر عاجل لها مقتل شرطى خلال احتجاجات فى محافظة ذى قار العراقية بين متظاهرين وقوات الأمن.