متخصص فى الشأن الأمريكى يوضح حجم القلق مع آخر أيام ترامب فى البيت الأبيض

إبراهيم حسان

قال توماس جورجيسيان، الكاتب والمتخصص فى الشأن الأمريكى، إن هناك قلقا كبيرا فى الولايات المتحدة حاليا، من آخر أيام ترامب فى الرئاسة الأمريكية، تخوفا من اتخاذه قرارات صعبة قبل رحيله.

وأضاف جورجيسيان، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، أن هناك محاولة لرصد كل الشخصيات الأمريكية التى شاركت فى التحريض على أعمال العنف على السوشيال ميديا فى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن ترامب أخطأ فى حق الشعب الأمريكى مؤخرا، وهذا قد يكون المسمار الأخير فى "نعشه".

وتابع أن كل القوات الأمنية الأمريكية ستشارك فى تأمين الكونجرس فى الأيام المقبلة، وحماية كل السياسيين الأمريكيين، كما انتقلت الاحتياطات الأمنية إلى كل الولايات تحسبا لانطلاق أعمال شغب كما حدث مؤخرا أمام الكونجرس.