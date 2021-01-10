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فض فرح وتغريم قاعة أفراح بشبرا الخيمة 4 آلاف جنيه لمكافحة كورونا.. صور

الأحد، 10 يناير 2021 08:02 ص
فض فرح وتغريم قاعة أفراح بشبرا الخيمة 4 آلاف جنيه لمكافحة كورونا.. صور فض حفل زفاف بأحد قاعات الأفراح بشبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب شبرا الخيمة بالقليوبية بقيادة اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، حملة كبرة لمنع التجمعات ومنع إقامة سرادقات العزاء أو الأفراح بالقاعات تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، باستمرار حملات التفتيش على الكمامات تنفيذا للتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء لمنع الأفراح حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، أن الحملة كانت بمشاركة المتابعة الميدانية والاشغالات بالتفتيش على قاعات الأفراح وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الاجراءات الاحترازية.

وأشار رئيس حى غرب شبرا الخيمة، إلى أن الحملة أسفرت عن توقيع غرامة مالية قدرها 4000 جنيها على إحدى قاعات الأفراح بالحى، لعدم التزامها بقرار مجلس الوزراء وتعريض حياة المواطنين للخطر من خلال التجمع بأعداد كبيرة بأماكن غلقة، والتى تكون بيئة خصبة لتفشى فيروس كورونا المستجد.

جانب من الحملة

جانب من الحملة

 

خلال أعمال فض القاعة
خلال أعمال فض القاعة

 

خلال فض الفرح
خلال فض الفرح

 

فض القاعة من المواطنين
فض القاعة من المواطنين

 


اخبار القليوبية

قاعة افراح

شبرا الخيمة

الاجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

كورونا

فيروس كورونا

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