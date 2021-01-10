عودة مياه الشرب بالفيوم بعد انقطاعها بسبب بقعة زيت

الفيوم _ رباب الجالي

أعلن محمد جمعة، المتحدث الإعلامي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، عودة مياه الشرب لجميع مراكز المحافظة بعد انقطاعها بسبب وجود بقعة زيت أمام مآخذ محطة العزب، وذلك بعد التخلص من هذه البقعة.

وقال المتحدث الإعلامي للشركة، أنه بمجرد إكتشاف وجود بقعة زيت امام مأخذ محطة العزب تم وقف عمل محطتي العزب القديمة والجديدة بمرحلتيها الأولي والثانية مما إثر علي وصول المياه لكافة مراكز المحافظة ماعدا مركز طامية، موضحا أن الشركة قامت دخول بقعة الزيت لمأخذ المحطات عن طريق وضع الفوم وتمكنت من التخلص منها وعودة المياه.