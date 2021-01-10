عمدة واشنطن: ما رأيناه هو إرهاب محلى حقيقى فى عاصمة بلدنا

قالت عمدة واشنطن موريل باوسر: ما رأيناه هو إرهاب محلى حقيقى فى عاصمة بلدنا، وفقا لمصادر إعلامية.
وفى وقت سابق قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب لشبكة فوكس نيوز الأمريكية: قد نصوت على محاكمة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب الثلاثاء أو الأربعاء، وقال زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب: محاكمة دونالد ترامب على الأفعال التى قام بها الأربعاء الماضى وقبل انتخابات جورجيا.
وتابع زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب: أعددنا مسودة لائحة الاتهام بحق الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته.
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