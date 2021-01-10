عمدة واشنطن: ما رأيناه هو إرهاب محلى حقيقى فى عاصمة بلدنا

كتب أحمد عرفة

قالت عمدة واشنطن موريل باوسر: ما رأيناه هو إرهاب محلى حقيقى فى عاصمة بلدنا، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب لشبكة فوكس نيوز الأمريكية: قد نصوت على محاكمة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب الثلاثاء أو الأربعاء، وقال زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب: محاكمة دونالد ترامب على الأفعال التى قام بها الأربعاء الماضى وقبل انتخابات جورجيا.

وتابع زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب: أعددنا مسودة لائحة الاتهام بحق الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته.