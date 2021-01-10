عكاظ: هلع إخواني وتخوف إيراني من قطار المصالحة الخليجية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قالت صحيفة عكاظ السعودية، هناك هلع إخواني وتخوف إيراني من المصالحة، فقد انطلق قطار المصالحة وبدأ تنفيذ مخرجات إعلان العلا على الأرض، بفتح الأجواء الجوية والبرية وقريبا سيتم تبادل السفراء وعودة الأمور إلى ما كانت عليه، كون وجود حرص وإرادة لدى قادة دول المجلس لتفعيل قرارات القمة والتأكيد على أن عقارب الساعة لن تعود للوراء.

وبحسب الصحيفة، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بثقة واعتزاز، عشية انعقاد قمة العلا، إن «القمة الخليجية ستكون جامعة للكلمة موحدة للصف ومترجمة لتطلعات خادم الحرمين الشريفين في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة».

وجاءت إشادة الأمير محمد بن سلمان بجهود رأب الصدع التي بذلتها الكويت ومساعيها الحميدة في إعادة الوئام للبيت الخليجي لتعكس تقدير المملكة الكبير وتعاونها الكامل منذ اليوم الأول وحرصها على تدعيم المنظومة الخليجية وتحصين دولها وإزالة كل ما من شأنه تعكير صفاء الإجماع الخليجي.

وقالت الصحيفة إن مخرجات القمة شكلت مفرقا تاريخيا للمنطقة والعالم العربي، وتوقيع قادة الخليج على مخرجات «قمة العلا» مثل ثقة وواقعية في التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه المنطقة.

وأضافت أن ما تحقق من مخرجات في قمة العلا هو لمصلحة البيت الخليجي، والمملكة عندما قررت الدخول في مشروع المصالحة فإنها وضعت في الاعتبار خطورة التحديات التي تواجه المنطقة العربية كونها تملك إدارة وحكما رشيدا وظفت بفعالية سبل ترتيب البيت الخليجي من الداخل بمعايير تنفيذ مزمنة تحافظ على المنظومة الخليجية من أي اختراق وأن تكون جميع دول المجلس على مسافة واحدة من مشروع المصالحة الخليجية خصوصا أن تأكيد ولي العهد على سياسة المملكة ونهجها الراسخ في تحقيق المصالح العليا للمنظومة الخليجية عكس ريادة الدور السعودي التاريخي تجاه مجلس التعاون والحرص الكامل على تعزيز المكتسبات لما فيه خير دول وشعوب المجلس.

وبحسب الصحيفة السعودية، ومن الأهمية بمكان أن يتماهى الإعلام الخليجي بكافة منصاته ومواقعه وأن يتحلى بالمسؤولية وأن يكون أيضا على مسافة للخروج من هذه المرحلة ويكون شاهدا على تحقيق المنجز الخليجي.

وتابعت: صحيح أن المواقف السياسية تُبنى على المصالح، ولكن هناك حقيقة مؤكدة وأكثر صحة أن «أمن دول الخليج لا يتجزأ»، ومن هنا يجب ألا نكون أسرى أزمات ماضية وأن ننظر للهدف الأكبر الذي وضعت «قمة العلا» ملامحه المستقبلية وأشاد بها العالم لما تحمله من أهمية تخدم المنطقة وشعوبها.

صحيح أنه ما زالت هناك مهددات إقليمية لم يَرُق لها هذا الاختراق الإيجابي الخليجي ولكن الأكثر صحة أننا اليوم أمام شفافية في الطرح ومكاشفة هادئة لمعالجة الخلل بروح جماعية وعقلية منفتحة وحكمة خليجية بعيدة عن التشنج والحرص على الاستفادة من تجارب الماضي خصوصا أن القادة أكدوا في البيان الختامي لقمة العلا، حرصهم على تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون. وشدد قادة الخليج، على أهمية عودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وهناك إطار زمني لطي صفحة الأزمة، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشفافية.