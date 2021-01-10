رويترز

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو 1494 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، وهو أقل عدد من الإصابات اليومية منذ يوم الثلاثاء.

وأعلنت اليابان حالة طوارئ محدودة في طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة للعاصمة يوم الخميس للحد من ارتفاع في حالات العدوى بكوفيد-19.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا، حالة الطوارىء فى العاصمة طوكيو وسط تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، معطيا بذلك الضوء الأخضر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالفيروس.