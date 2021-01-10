ضبط دقيق مدعم بالعجمى قبل تهريبه إلى السوق السوداء بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة تموينية مكبرة، تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المخابز والدقيق المدعم حفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية، فى بيان لها اليوم أنه تحت إشراف مدير إدارة الرقابة بالمديرية سليمان الطيب، قامت إدارة تموين العجمى برئاسة عصام اللبيدى مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة ومفتشى الإدارة الأستاذ محمد الشربينى ومحمد الشافعى بشن حملات على نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط عدد 7 أجولة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم بأحد المخابز بمنطقة ك 21 والمهربة من خارج المحافظة والتى تتبع مطاحن وسط وغرب الدلتا، وتم التحفظ على الكمية المطلوبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام

وكانت مديرية التموين بالإسكندرية، قد قامت بشن حملة تحت إشراف مدير إدارة الرقابة بالمديرية سليمان الطيب، حيث شنت إدارة تموين العجمى برئاسة عصام اللبيدى مدير الإدارة، وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة ومفتشى الإدارة محمد الشربينى ومحمد الشافعى، حملات على نطاق الإدارة، وأسفرت عن ضبط وتحريز عدد "5 أجولة" دقيق بلدى مدعم زنة الشكيارة 50 كجم استخراج 82% بمخبز شامى حر بمنطقة البيطاش شارع الحنفية، وهذا الدقيق تابع لمطاحن أبيس، والذى يمنع تداوله بالمخابز الحرة، وتم التحفظ على الكمية المطلوبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة، للعرض على وكيل النائب العام.