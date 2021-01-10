ضبط أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بطنطا

الغربية مصطفى عادل

تمكنت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور خالد اصيل بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، من ضبط مخزن غير مرخص باحدى الشقق بدائره قسم ثان طنطا لقيام المسئولين عنها ببيع أدوية ومكملات غذائية بدون ترخيص، وأدوية مهربة وغير مسجلة بإجمالي 24800 وحدة بقيمة تقديرية حوالى 750 ألف جنيه، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

كان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية وجه بتكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة وضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات على الاماكن الغير مرخصة ووردت معلومات لإدارة التفتيش الصيدلى بوجود مكان غير مرخص لمخزن الأدوية الغير مسجلة والمهربة بدائره قسم ثان طنطا.

وتم التنسيق بين مديرية الصحة بالغربية ومباحث التموين، وتم استهداف المخزن والتحفظ على مابه من مضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .