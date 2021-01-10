صلاة خاصة فى طقس حمام الثلج السنوى بطوكيو من أجل نهاية كورونا

صفق رجال يرتدون ملابس تقليدية تلتف حول الخاصرة ونساء بأردية بيضاء اليوم الاحد، وراحوا يرددون الهتافات قبل النزول إلى حمام مياه مثلجة خلال أحد طقوس ديانة شينتو في ضريح بطوكيو طلبا لنقاء الروح والصلاة من أجل انتهاء جائحة كوفيد-19.





شارك في الطقس السنوي 12 شخصا فقط في ضريح تيبو-زو إيناري بالمقارنة مع أكثر من 100 في أوائل 2020 وذلك بسبب الأزمة الصحية. ولم يسمح القائمون على الطقس بحضور مشاهدين.

وبعد أداء بعض التمرينات للإحماء وترديد الهتافات تحت سماء صافية وفي جو سجلت درجة الحرارة فيه 5.1 درجة مئوية نزل تسعة رجال وثلاث نساء في حمام يمتلئ بالماء البارد وكتل كبيرة من الثلج.

وقال شينجي أوي رئيس جماعة "يايوإيكاي" في الضريح بعد انتهاء الطقس "صليت من أجل نهاية فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن".

وتكافح اليابان لاحتواء زيادة طرأت في الآونة الأخيرة على الإصابات بالعدوى وقد أعلنت طوكيو اليوم الأحد رصد 1494 حالة جديدة.





وأعلنت الحكومة حالة طوارئ محدودة في طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة لها يوم الخميس بما يضم حوالي 30 في المئة من سكان البلاد في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

وقال ناواكي ياماجوتشي (47 عاما) الذي شارك في الطقس لرويترز إن قلة عدد المشاركين جعلت الماء أكثر برودة من المعتاد.

ويقام الطقس يوم الأحد الثاني من كل عام منذ 66 عاما.