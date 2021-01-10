اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يناير 2021 12:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صدر جباروف يفوز فى انتخابات الرئاسة بقيرغيزستان

الأحد، 10 يناير 2021 11:18 م
صدر جباروف يفوز فى انتخابات الرئاسة بقيرغيزستان رئيس قيرغيزستان صدر جباروف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فاز صدر جباروف، في انتخابات الرئاسة المبكرة التي جرت إثر انهيار حكومة قيرغيزستان السابقة، فيما صوت الناخبون لمصلحة الانتقال إلى النظام الرئاسي.
وأفادت هيئة الانتخابات المركزية بأن جباروف حصل على دعم حوالي 80% من الناخبين حسب نتائج 98% من الأصوات، مما يعني عدم وجود الحاجة إلى إجراء جولة إعادة؛ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الأحد، موضحة أن ما يزيد على 80% من الناخبين أيضا أيدوا مقترحا بتعديل الدستور للانتقال إلى النظام الرئاسي ما يمنح الرئيس سلطات أكبر على حساب البرلمان.


قيرغيزستان

صدر جباروف

انتخابات قيرغيزستان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة