صدر جباروف يفوز فى انتخابات الرئاسة بقيرغيزستان

فاز صدر جباروف، في انتخابات الرئاسة المبكرة التي جرت إثر انهيار حكومة قيرغيزستان السابقة، فيما صوت الناخبون لمصلحة الانتقال إلى النظام الرئاسي.
وأفادت هيئة الانتخابات المركزية بأن جباروف حصل على دعم حوالي 80% من الناخبين حسب نتائج 98% من الأصوات، مما يعني عدم وجود الحاجة إلى إجراء جولة إعادة؛ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الأحد، موضحة أن ما يزيد على 80% من الناخبين أيضا أيدوا مقترحا بتعديل الدستور للانتقال إلى النظام الرئاسي ما يمنح الرئيس سلطات أكبر على حساب البرلمان.
صدر جباروف يفوز فى انتخابات الرئاسة بقيرغيزستانالأحد، 10 يناير 2021 11:18 م
رئيس قيرغيزستان صدر جباروف
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فاز صدر جباروف، في انتخابات الرئاسة المبكرة التي جرت إثر انهيار حكومة قيرغيزستان السابقة، فيما صوت الناخبون لمصلحة الانتقال إلى النظام الرئاسي.
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