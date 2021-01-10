صحيفة: 43 ألف شخص مسجل لشراء الماريجوانا فى صيدليات أوروجواى منذ التقنين

فاطمة شوقى

بعد ثمانى سنوات من الموافقة على القانون الذى ينظم سوق الماريجوانا فى أوروجواى ، هناك 43.578 شخصًا مسجلين لشراءه فى الصيدليات، لكن 14 مؤسسة فقط من هذا النوع مصرح بها للبيع، وعلى الرغم من عدم حصول جميع المستخدمين على الجرامات الشهرية التى تسمح بها اللوائح، فإن العرض لا يغطى الطلب، ولذلك، قبل نهاية عام 2020، أجرت الحكومة اختبارًا لمعرفة أخر التطورات.

وأشارت صحيفة "الباييس" الأوروجوية إلى أنه للاستفادة من الحصاد، سُمح لبعض الصيدليات بشراء ما يصل إلى 6 كيلوجرام من الماريجوانا بدلاً من الأربعة المسموح بها.

وقال سكرتير المجلس الوطنى للأدوية، دانيال راديو: "لقد باعوا كل شيء، لقد كان نجاحًا"، ليس الأمر أنه كان "نجاحًا" بسبب العمل فى حد ذاته أو لأن التسلسل الهرمى سعيد بوجود استهلاك، ولكن لأنه "كان من الممكن إظهار الشركات المزروعة أنها إذا زادت إنتاجها، فسيكون هناك انتظار عام. وإذا حصل الجمهور على كمية الحشيش التى ترضيهم فى الصيدلية، من الناحية النظرية ، فإن فرص اللجوء إلى السوق السوداء ستقل.

وأكد أن هناك خمس شركات مرخص لها بزراعة الحشيش فى أوروجواى، ويمتلك معهد تنظيم ورقابة القنب (Ircca) غلافًا بنى اللون لإنفاق ما ينتجه المزارع الجديد. وأوضح أنه بمجرد تقديم عرض، فإنه يُقصد به ترخيص صيدليات جديدة.

وانتقد راديو نقص البيع فى صيدليات بعض المناطق، قائلا إن فى 11 من 19 قسمًا فى البلاد، لا توجد حتى صيدلية واحدة تبيع الماريجوانا القانونية.

راديو "قلقة" من هذا النقص فى أماكن العمل، وقبل كل شيء، الغياب فى المناطق التى يضطر المستخدمون فيها إلى السفر لمسافات طويلة جدًا للحصول على منتجهم. ثلاثة وثلاثون مثال. ليس هناك فقط نقص فى الوظائف المؤهلة فى أراضيها وبعض الإدارات المجاورة لها، ولكن هناك أيضًا "لا أحد مهتم بالبيع هناك".

كما أعرب سكرتير مجلس الأدوية الوطنى، عن استعداده لمناقشة إمكانية بيع الماريجوانا للسياح، هذا مصدر قلق أعرب عنه له وكيل وزارة السياحة ريمو مونزيليو.

على الرغم من حقيقة أن الوباء صرف الانتباه وقضايا القنب نادرًا ما ظهرت فى عناوين الأخبار، فقد سيطرت Ircca فى عام 2020 على جميع التراخيص المتعلقة بالموضوع ، بما فى ذلك التراخيص الطبية التى كانت فى السابق مصدرًا لوزارة الصحة. يمكن أن يقلل هذا التغيير من البيروقراطية ويسرع الوصول إلى المنتجات عالية الجودة المصنوعة فى أوروجواى، مثل زيت القنب.