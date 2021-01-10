صحة المنوفية: بدأنا متابعة حالات العزل المنزلي بشبين الكوم تحت شعار 100مليون صحة

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، اليوم الأحد انطلقت مبادرة رئيس الجمهورية لـ "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد " تحت شعار 100" مليون صحة"، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد .

تزامنا مع انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى الكورونا وتحت رعاية رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتورة هاله زايد ، وزيرة الصحة .

وتزامنا مع الحدث تم متابعة أول حالات العزل المنزلي ميدانيا بشبين الكوم بحضور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية والدكتورة أمل عبدالوارث ، منسق عام مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة العزل المنزلي ، والدكتورة جيهان الشاذلي ، مديرة الاداره الصحيه بشبين ، والفريق الطبي بإدارة شبين .

وأوضح وكيل الوزارة ، فى بيان له اليوم ،أن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلي، بناءً على قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة.

وأضاف أن آلية العمل بالمبادرة تتضمن تقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا خلال فترة العزل المنزلي ، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة .