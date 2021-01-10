شقيقات مارادونا يطالبن القضاء الأرجنتينى بعدم رحمة المسئول عن وفاة دييجو

فاطمة شوقى

تستمر وفاة لاعب الكرة الارجنتينى الأسطورى، دييجو أرماندو مارادونا، فى أثارت جدلًا واسعا مع استمرار التحقيقات حول إذا كان هناك شخص متهم بقتله أو مسئولا عن وفاته.

وأشارت صحيفة "ناثيونال" الأرجنتينية، إلى أن كلوديا نورا وآنا إستيلا وريتا مابل، شقيقات نجم كرة القدم العالمي، اختاروا ماتيس مورلا، محامى لهن فى قضية مارادونا، وقالوا فى بيان لهن "نرغب فى معرفة الحقيقة التي يجري التحقيق فيها والتى تتعلق بأسباب وفاة شقيقنا دييجو أرماندو مارادونا، فى 25 نوفمبر"، وطالبوا القضاء الأرجنتينى بعدم رحمة المسئول عن وفاة دييجو حال إثبات لك.

وخلال عرض أمام قاضى الضمانات دييجو مارتينيز، أكدت شقيقات مارادونا: "لا نريد الرحمة إذا كان هناك شخص مسؤول".

وأضافوا: "نحن بحاجة ماسة إلى معرفة ما حدث، نحتاج إلى معرفة كيف حدث، و نحتاج إلى معرفة ما إذا كان هناك مسؤولون، نحتاج إلى معرفة ما يجري في القضية، لا يتعلق الأمر فقط بالوصول إلى الإجراءات والمعلومات وآرائها ، ولكن أننا نحتاج أيضًا إلى أن نكون قادرين على التعاون في إنتاج الأدلة، نلاحظ أن هناك العديد من القضايا التي يجب توضيحها: أولاً، نعتبر أنه من الضرورى الحصول على رأى خبير طبى من جانب، وكذلك تقييم طلب شهادة من أولئك الذين قدموا بيانات متناقضة".

وأضافت شقيقات مارادونا "لم يرحل أخونا فقط، ولكن الشعب الأرجنتينى والعالم لم يعد له مثلهم على قيد الحياة، دييجو أرماندو مارادونا سيكون دائمًا حاضرًا في قلوب وعقول الجميع".