اليوم السابع
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شفاء رئيس مدينة دسوق من كورونا والمحافظ ورئيس الجامعة ينعيان عميد الزراعة

الأحد، 10 يناير 2021 08:41 ص
شفاء رئيس مدينة دسوق من كورونا والمحافظ ورئيس الجامعة ينعيان عميد الزراعة محافظ كفر الشيخ _ اللواء جمال نور الدين
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تماثلت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، للشفاء من فيروس كورونا المستجد، وجاءت نتيجة تحليل pcr الخاصة بها سلبية، بعد أن خضعت للعزل الطبي بمستشفى حميات دسوق خلال الأيام الماضية، وأن حالتها كانت متوسطة وبعد سلبية العينة الخاصة بها، ستخرج من المستشفى لقضاء فترة النقاهة، وكانت تتابع عملها من العزل بالتواصل مع نواب رئيس المدينة.

وعلى جانب آخر نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور محمود فواز، عميد كلية الزراعة بالجامعة، والذي وافته المنية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان الدكتور محمود فواز، قد أصيب بفيروس كورونا منذ أسبوعين، وخضع للعلاج داخل قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، حتى وافته المنية ا متأثرًا بإصابته بالفيروس، ليكون ثاني عميد كلية  توافيه المنية بجامعة كفر الشيخ بعد وفاة الدكتور محمود نعمة الله، عميد كلية الهندسة بجامعة كفرالشيخ،الذي وافته المنية، في 23 ديسمبر الماضي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

 

 

 


كفر الشيخ

فيروس كورونا المستجد

مدينة دسوق

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